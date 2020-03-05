الصحة: الاشتباه بإصابات بـ"كورونا" في أحد فنادق بيت لحم وننتظر نتائج الفحوصات

وطن: قال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور طريف عاشور، إن هناك عدد من الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا كانت بين عدد من الموظفين في احد فنادق محافظة بيت لحم، وتم أخذ الفحوصات اللازمه منهم.

وأضاف عاشور في بيان مقتضب، "بأنتظار النتائج كي يتم اطلاع الجمهور عليها فور صدورها".

ودعا المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الاجرائية والاحترازية.

يأتي هذا البيان، بعد انتشار أنباء عن اكتشاف 4 إصابات بفايروس كورونا، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.