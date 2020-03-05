أبارث 595 هي "أفضل سيارة" بحسب قرّاء "أوتو، موتور أوند سبورت" للمرّة الخامسة على التوالي





وطن: للسنة الخامسة على التوالي، تفوز أبارث 595 بجائزة "أفضل سيارة" التي تنظّمها مجلّة "أوتو، موتور أوند سبورت*". وقد صوّت قرّاء المجلّة للسيارة الرياضية التي تحمل شارة العقرب لتحصل على لقب "أفضل سيارة صغيرة مستوردة". وقد حصلت أبارث 595 على ما يناهز ربع الأصوات. أمّا المرتبة الثانية فكانت من نصيب "فيات 500"، مع 16.2% من الأصوات. وعن فئة "السيارات الصغيرة" بشكل عام، والتي تشمل أيضاً السيارات الألمانية، جاءت "أبارث 595" في المرتبة الثانية تليها "فيات 500".

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي تمّ تنظيمه في شتوتغارت، صرّح السيد لوكا نابوليتانو، رئيس علامتي فيات وأبارث لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: "لا شكّ في أنّ فوز أبارث 595 الخامس بجائزة "أوتو، موتور أوند سبورت" في استطلاع القرّاء يؤكّد ويعزّز الرابط بين علامتنا والسوق الألماني، كما ويثبت أيضاً سمعتها المميّزة في صفوف عشاق السيارات الرياضية. ويشرّفني جداً حصولنا على لقب "أفضل سيارة" الذي يؤكّد فعالية استراتيجيتنا في التعبير عن فئة 595، مما يسمح لنا بأن ننال إعجاب شريحة أكبر من المشاركين في التصويت وبالتالي تحقيق أداء مبيعات ممتاز."

وقد حقق الطراز 500 عاماً قياسياً آخر في ألمانيا. فمقارنة بالعام السابق، ارتفع إجمالي عدد الطرازات المباعة بنسبة 25٪. وفي الوقت نفسه، حققت "أبارث 595" نتيجة معادلة لتنتيجتها القياسية التي حققتها عام 2018 مع مبيع 3,500 سيارة في ثاني أهمّ سوق لها.

وللمرّة الأربعة والأربعين، طلبت مجلّة "أوتو، موتور أوند سبورت" من قرّائها التصويت لسيارتهم المفضّلة في مسابقة "أفضل سيارة". وقد شارك ما يناهز 103,000 قارئ بالتصويت وقيّموا ما مجموعه 387 طراز حالي ضمن 11 فئة، بما في ذلك قسم مخصص للسيارات المستودرة ضمن كلّ فئة.