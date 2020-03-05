جيش الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الخليل وجنين ونابلس

وطن: اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس 9 مواطنين من مدن الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القياديين في الجهاد الاسلامي رومل كامل عطوان، وشاهر عزيز حلاحلة، ويونس عودة الحروب، واسماعيل أحمد الحروب من بلدة خاراس شمال الخليل.

كما واعتقلت الأسير المحرر وعد الهدمي من صوريف شمال الخليل، كما واعتقلت عمر الشافعي من مخيم الفارعة.

وفي جنين اعتقلت سيد السيد، ومحمد صباح من برقين غرب جنين.

كما واعتقلت أحمد البوريني من بورين جنوب نابلس.