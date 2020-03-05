الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة حمص

وطن: تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية رصدت حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت يوم الأربعاء، لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن أصوات انفجارات عنيفة سُمعت في أرجاء مدينة حمص ومحيطها ناجمة عن إطلاق مجموعة من صواريخ الدفاع الجوي باتجاه أهداف معادية فوق سماء المدينة.

وأكد المراسل أن سكان المدينة شاهدوا بالعين المجردة صواريخ الدفاع الجوي وهي تدمر عددا من الأهداف المعادية فوق حمص، لافتا إلى أن المعاينة البصرية لتصدي الدفاعات السورية تشير إلى أن العدوان تم من فوق المناطق اللبنانية الشمالية المحاذية لريف محافظة حمص الغربي.

من جهته، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى إلى "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي كان مصدرها الأراضي اللبنانية خلال محاولة استهداف المواقع العسكرية السورية بريف حمص.

ويتزامن عدوان الاحتلال وسط سوريا،، مع عدوان آخر تشنه طائرات إسرائيلية في سماء منطقة الجولان المحتل جنوب غربي البلاد.

وفي 23 فبراير الماضي تصدت الدفاعات الجوية لموجتين متتاليتين من الهجمات الصاروخية التي أطلقتها طائرات للاحتلال من سماء الجولان السوري المحتل باتجاه محيط العاصمة السورية دمشق.

وتزامنت تلك الهجمات مع تقدم متسارع للجيش السوري تلك الليلة باتجاه معاقل "جبهة النصرة" والمسلحين الصينيين في منطقة جبل الزاوية جنوب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.