فيديو .. قوات الاحتلال تهدم منزل الاسير يزن مغامس في بيرزيت

رام الله - وطن: هدمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر الاولى من اليوم الخميس منزل الاسير يزن مغامس في بلدة بيرزيت .

وشرعت جرافات الاحتلال في هدم منزل الاسير مغامس في بلدة بيرزيت، بعد ان حاصرته قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات وجرافات بلدة بيرزيت وحاصرت منزل الاسير مغامس الذي تتهمه بالمشاركة في عملية عين بوبين التي قتل بها مستوطنة قرب رام الله.

وشهدت باحة منزل اللاسير مغامس صباح امس الاربعاء مؤتمرا صحفيا لاصحاب المنازل المهددة بالهدم.

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