نقابة الأطباء تعلن التوصل لاتفاق مع الحكومة ووقف كافة الفعاليات الاحتجاجية

وطن: أعلنت نقابة الاطباء عن فك اضرابها، ووقف كافة فعالياتها الاحتجاجية عقب توصلها الى اتفاق مع الحكومة.

وقالت النقابة في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه انها توصلت الى اتفاق مع الحكومة بتحقيق مطالب الاطباء العادلة، حسب ما جاء في البيان

واضافت النقابة في بيانها المقتضب ان في مقدمة هذه المطالب زيادة الكادر الذي باشرت به وزارة الصحة مما سيكون له الاثر الايجابي على رفع مستوى الخدمة الطبية للمواطين في القطاع العام.

وكانت مصادر خاصة قد اكدت مساء امس الاربعاء لوطن عن عقد صفقة بين نقابة الاطباء والحكومة وبموجبها ستعلن النقابة وقف اضرابها وكافة فعالياتها الاحتجاجية.

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