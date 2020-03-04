مستشفى بيت جالا الحكومي توضح ما اشيع عن تعاملها مع اصابة بالكورونا

وطن: اصدرت ادارة مستشفى بيت جالا الحكومي مساء اليوم الاربعاء بيانا يوضح ما جرى تناقله حول وصول حالة مصابة بفيروس الكرونا لمستشفى بيت جالا الحكومي.

وقالت ادارة المستشفى ان المستشفى تلقى اتصالا من فتاة استفسرت خلاله عن الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم إصابتها بفيروس الكرونا كونها حضرت من فرنسا منذ أربعة أيام، وهي تشكو من أعراض انفلونزا.

وقالت ادارة المتشفى انه تم التعامل معها حسب تعليمات وزارة الصحة والطب الوقائي وذلك بمعاينتها في منزلها وأخذ العينة لفحص فيروس الكرونا و إعطاؤها النصائح اللازمة والتزامها بمنزلها لحين صدور النتيجة صباح الغد.