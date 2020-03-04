ما مصير مباريات الدوري الإيطالي من "كورونا"؟

وطن: حددت الحكومة الإيطالية مساء الأربعاء مصير مباريات بطولة الدوري المحلي خلال الموسم الحالي.

وكانت مخاوف زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تسببت في تأجيل أكثر من لقاء بالدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا مؤخرًا.

ووفقًاً لبيان صادر من الحكومة الإيطالية، فإن جميع الأحداث الرياضية في إيطاليا سيتم تنظيمها بدون جمهور حتى يوم الثالث من شهر أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يطبق على جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي لم تتأثر بعد بانتشار الفيروس.

وأوضح البيان أن الأندية مسؤولة عن إجراء فحوصات دورية، للتأكد من عدم إصابة أي من الرياضيين أو الموظفين بفيروس "كورونا".