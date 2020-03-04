نقابة الاطباء تتهم الحكومة بالتنصل من اتفاق وشيك معها كان سيُنهي الازمة

رام الله - وطن: أعلنت نقابة الاطباء مساء اليوم الاربعاء عن فشل "الصفقة" بين نقابة الاطباء والحكومة .

ونشرت نقابة الاطباء مساء اليوم الاربعاء على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، منشورا قالت فيه "بعد اتفاق وشيك على أنهاء الازمة.. الحكومة تتنصل من توقيع لجنتها صباح اليوم والتي أوصت بإيقاف برنامج دكتور بصريات المخالف لقانون الصحة العامة.. و بذلك تستمر النقابة بأجرائاتها الاحتجاجية لحين وقف البرنامج و تلبية مطالبها الاخرى بتوفير الكوادر و اعطاء الاطباء حقوقهم".

وكانت مصادر خاصة قد اكدت لوطن في وقت سابق اليوم الاربعاء عن التوصل الى صفقة بين نقابة الاطباء والحكومة وبموجبها ستعلن النقابة وقف اضرابها وكافة فعالياتها الاحتجاجية، على ان تُعلن تفاصيلها غدا الخميس.

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