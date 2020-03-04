الحكومة تمنع سفر المسؤولين بالطائرات وتجمع أكثر من 1000 شخص وتطلب من العائدين من الدول المصابة بالكورونا بالعزل المنزلي لـ 14 يوما

رام الله- وطن: أصدر مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية جملة قرارات وتعليمات مساء اليوم الاربعاء للمواطنين، بناء على توصيات وزارة الصحة الفلسطينية، استنادا على ما يجري في دول المحيط والعالم فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء في بيان صدر عن مكتبه وصل وطن نسحة عنه جميع الفلسطينيين العائدين من الدول المصابة بفايروس كورونا للخضوع للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة.

كما قرر ان على الأجانب القادمين الى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة إجراء الفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل أيضا.

وقرر رئيس الوزراء منع سفر المسؤولين بالطائرة الى أي مكان في العالم، داعيا المواطنين الى عدم سفرهم في الطائرات لأنها أماكن مغلقة، وتأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية.

كما قرر وقف جميع الدورات العسكرية الى الخارج حتى اشعار آخر، ووقف تجارة الشنطة اليومية عبر الجسور والمعابر بما يعرف بـ"البحارة" حتى اشعار آخر.

وقرر رئيس الوزراء منع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة، ومنع تجمع او تجمهر أكثر من 50 شخص في مكان واحد مغلق.

ونصح البيان الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الانفلونزا، وكذلك متابعة النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الصحة حول المرض.

وحسب البيان ، فأن وزارة الصحة تنصح المواطنين تجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات.