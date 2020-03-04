هلال القدس يحسم الديربي المقدسي بالفوز على المكبر بأربعة أهداف

رام الله- وطن: قاد محمد يامين فريق هلال القدس إلى حسم الديربي بالفوز على جبل المكبر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الاربعاء، على ستاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس، ضمن الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين بكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي المكبر سادسا برصيد 24 نقطة.

واستهل الهلال أهدافه مع الدقيقة 28 عبر نجمه محمد يامين، قبل أن يضيف الثاني عند الدقيقة الاولى من بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بثنائية.

في الشوط الثاني ورغم اندفاع المكبر بحثا عن تقليص النتيجة إلا أن شباكه تلقت هدفا ثالث بواسطة النجم صاحب الثانية محمد يامين في الدقيقة 60.

أحدث مدرب المكبر بعض التبديلات واستطاع البديل داود صلاح أن يقلص الفارق في الدقيقة 69.

وبخر الهلال أحلام المكبر في قلب النتيجة بإحرازه هدفا رابعا عن طريق لاعبه ولاعب المكبر سابقا محمود عربسات.