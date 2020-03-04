السعودية تعلق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها بصورة مؤقتة

وطن: قررت السعودية تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتا، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، التي نشرت بيان وزارة الداخلية، إن الحكومة "ستراجع قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه".

كما قررت السلطات منع زيارة الحرم النبوي في المدينة.

ويأتي قرار الرياض بعد تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.

وكانت السعودية قد أعلنت الاثنين عن أول إصابة لديها بفيروس كورونا، بعد عودة أحد مواطنيها من إيران، التي ينتشر فيها فيروس كوفيد-19، وتأكيد إصابته بعد فحصه.