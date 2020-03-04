إصابة الطفل فوزي عبيد برصاص الاحتلال في العيسوية

رام الله- وطن: أصيب الطفل فوزي عطا عبيد (10 أعوام)، برصاص معدني مغلف بالمطاط في يده، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية العيسوية شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل عبيد كان يجلس في شرفة منزله خلال اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه المواطنين وبيوتهم ما أدى لإصابة الطفل بيده.

وأضافت أن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بعشرات الجنود الراجلين، سلمت الشاب سامر أنور عبيد بلاغا لمقابلة مخابراتها.