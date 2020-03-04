ادارة سجون الاحتلال تماطل في تركيب عين صناعية للأسير ليث كنعان

رام الله- وطن: تماطل إدارة السجون في علاج الأسير ليث كنعان البرغوثي (27عاماً) من بيت ريما قضاء رام الله، القابع في سجن نفحة الصحراوي، والذي يحتاج إلى تركيب عين صناعية، نتيجة انفجار قنبلة غاز في عينه قبل عام، وتم اعتقاله وهو يعاني من إصابة في عينه.

وأِشار مكتب "إعلام الأسرى" إلى تعمد المماطلة بعلاج الأسير ليث كنعان من خلال إرساله على الفحوصات دون جدوى تذكر، وعدم الشروع بإجراءات عملية لتركيب العين الصناعية.

ولفت إلى توجه جمعية أطباء لحقوق الإنسان بطلب إلى إدارة السجون لفحصه في عيادة الأعضاء الصناعية.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسير ليث كنعان بتاريخ 3012019، وتمنع سلطات الاحتلال إرساله إلى العيادة لتركيب العضو الصناعي، وقد أفادت طبيبة عيون متطوعة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، بعد الاطلاع على ملف الأسير كنعان، يجب الاهتمام بتركيب العين الصناعية لكيلا يتقلص محجر العين، وتتجاهل إدارة السجون كل الطلبات التي تطالب بتركيب العين الصناعية للأسير ليث كنعان.