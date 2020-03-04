محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات و15عاما.. الأسير يحيى إغبارية يدخل عامه 19 في السجون

رام الله- وطن: دخل اليوم الاربعاء، الأسير يحيى مصطفى محمد إغبارية (52 عاماً)، من سكان قرية المشيرفة في الداخل المحتل، عامه التاسع والعشرون على التوالي في سجون الاحتلال.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير إغبارية بتاريخ 04/03/1992م، وأصدرت بحقه حكماً يقضي بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 15 سنة، وقد أمضى منها حتى الآن 28عاماً، ويتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية واقتحام معسكر "جلعاد" وقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة رابع طعناً بالسكاكين.

يشار إلى أن الأسير إغبارية أعزب، وقد توفيت والدته الحاجة رقية إغبارية في شهر يونيو من العام 2014 بعد صراع مع المرض، وكانت تعد العدة قبل وفاتها لاستقبال ابنها الأسير، بعد أن ورد اسمه ضمن الدفعة الرابعة من الأسرى الذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم بحجة تعثر المفاوضات مع السلطة، وقد رفض الاحتلال السماح له بإلقاء نظرة الوداع على جثمان والدته.