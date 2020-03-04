نقابة الاطباء تنفي لوطن صحة الانباء التي تحدثت عن وقف احتجاجاتها بعد سلسلة من الحوارات مع الحكومة

وطن: نفت نقابة الاطباء لوطن اليوم الاربعاء صحة الاخبار التي تحدثت عن وقف النقابة فعالياتها الاحتجاجية .

وقال الناطق باسم نقابة الاطباء رمزي ابو يمن انه لا يوجد حتى الان اي قرار بوقف اي فعاليات احتجاجية، وان ما يصدر عن النقابة او عن الناطق باسمها هو ما يؤخذ به ، مؤكدا "لا يوجد اي وقف لاي فعاليات احتجاجية"

وحول ما اعلنته الحكومة على لسان الناطق باسمها عن وقف اضراب الاطباء قال ابو يمن "الحكومة تعلن ما تشاء" ، لكن نحن لم نتخذ اي قرار او اجراء بوقف الفعاليات، وهذا لن يكون الا بعد الانتهاء من الحوارات والاتفاق بشكل نهائي، وهذا الامر يتم الاعلان عنه في بيان من النقابة او تصريح من الناطق الاعلامي.

واكد ابو يمن ان الحوارات مع الحكومة مستمرة، وتجري كل يوم، ولم تنتهي، لافتا الى ان الحوارات تنتهي حين يتم التوقيع على الاتفاق، وعندئذ يمكن الاعلان عن وقف الفعاليات الاحتجاجية.

وحول ما جرى اليوم بين النقابة والحكومة حول التوصل الى تفاهم على بنود الاتفاق قال ابو يمن " حين يتم التوقيع على الاتفاق" نحن سنعلق الاضراب.

وقال ابو يمن " قد نوقع الاتفاق الليلة او غدا صباحا"، لكن لا نستطيع تعليق الاضراب الا بعد توقيع الاتفاق.

ولفت ابو يمن الى انه جرى التفاهم حول تفاصيل الاتفاق مع الحكومة، لكن الامر يبقى معلق الى حين توقيع الاتفاق، وهناك تقارب كبير في وجهات النظر، لكن نحن نعتبر انتهاء الازمة بالتوقيع على الاتفاق، والذي يمكن ان يحدث في اي وقت.