مبادرة لسن قانون يقضي بمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة

وطن: تسعى كتلتا "كاحول لافان" و"العمل – غيشر – ميرتس" والقائمة المشتركة إلى المبادرة لسن قانون، في الفترة القريبة المقبلة، يقضي بمنع بنيامين نتنياهو، كمتهم بمخالفات فساد، من تولي منصب رئيس الحكومة. ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن قياديين في "كاحول لافان" قولهم اليوم، الأربعاء، إن رئيس كتلتهم، بيني غانتس، أعطى "ضوءا أخضر" لهذه الخطوة، وأن تقديراتهم تشير إلى أنه في حال كانت النتيجة النهائية لانتخابات الكنيست ستُبقي قوة كتلة اليمين 58 مقعدا في الكنيست، فإن احتمالات سن قانون كهذا ستكون عالية.

وقال عضو الكنيست عوفر شيلح، من "كاحول لافان"، للموقع إنه يعتزم القيام "بأي خطوة، وبضمن ذلك خطوة برلمانية" من أجل منع نتنياهو تولي رئاسة الحكومة. وأضاف أنه باتت تتبلور الأغلبية لتنفيذ ذلك، "وإذا لم نحقق ذلك سنقبل بحسم الناخب طبعا".

واعتبر عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس، من "العمل – غيشر – ميرتس"، عبر "تويتر" أنه "توجد أغلبية في الكنيست الجديدة أغلبية مطلقة، 62، لقانون أن رئيس حكومة لا يمكن أن يتولى المنصب تحت لائحة اتهام. وهذا يعكس رغبة معظم الناخبين وهذا أمر جدير من الناحية الأخلاقية. وبالإمكان تشكيل حكومة على خطوط عريضة أساسية تشمل تشريعا كهذا وبعض التعديلات".

من جانبه، اعتبر رئيس تحالف أحزاب اليمين "يمينا" ووزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن قانونا كهذا هو "بصقة في وجه نصف الدولة" وأن "المبادرة لسن ’قانون شطب نتنياهو’ خطوة معادية للديمقراطية. وستقف يمينا برئاستي بشكل مطلق ضد هذه الخطوة وستحاربها".