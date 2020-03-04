محكوم بالسجن 9 سنوات.. إصابة الأسير إياد الجرجاوي بورم في الدماغ

رام الله- وطن: قال مكتب "إعلام الأسرى" إن الأسير إياد الجرجاوي (34 عاماً) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أصيب بورم في الدماغ، حيث يعاني منذ أشهر من صداع مؤلم ومستمر وتشنجات متكررة.

وأضاف أن الأسير يعاني من مضاعفات إصابة برصاص متفجر في البطن تعرض لها قبل اعتقاله وقد واجه مماطلة من قبل إدارة السجون في إجراء الفحوصات اللازمة له، ولكن بعد مطالبات وإلحاح من الأسرى قامت بفحصه ليتبين وجود ورم أسفل الدماغ.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير الجرجاوي بتاريخ 13/6/2011، أثناء عودته من رحلة علاج في مستشفى المقاصد في القدس، وقد وجهت له 22 تهمة تتعلق بالمقاومة.

يذكر بأن محكمة الاحتلال أصدرت بحقه حكماً يقضي بالسجن لمدة تسع سنوات، والتي شارفت على الانتهاء.