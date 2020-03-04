بشرط منع السفر.. الاحتلال يفرج عن 3 مقدسيين

رام الله- وطن: قررت سلطات الاحتلال، ظهر الأربعاء، الإفراج عن ثلاثة نشطاء مقدسيين اعتقلوا أثناء مرورهم عبر جسر الأردن، بشروط.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة-سلوان، أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن كل من مسؤول المقدسات في إقليم حركة فتح بالقدس عوض السلايمة وأحمد الغول وعرين زعانين بشرط منع السفر لمدة 3 أشهر وكفالة مالية بقيمة 1000 شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء الثلاثاء، المقدسيين الثلاثة أثناء مرورهم عبر جسر الأردن، ومددت توقيفهم لمدة 24 ساعة.