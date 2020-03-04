غنام تزور سفارتي الصين واليابان تضامنا مع البلدين في مواجهة "كورونا"

وطن: زارت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأربعاء مقر سفارة جمهورية الصين الشعبية في مدينة رام الله للتضامن مع الشعب الصيني ، حيث كان في استقبالها السفير الصيني لدى دولة فلسطين "قواه وي" .

وأكدت المحافظ غنام خلال لقائها مع السفير "قواه وي" على أن شعبنا بكافة مكوناته يقف الى جانب الحكومة والشعب الصيني في مكافحة مرض كورونا، لافتةً الى أن فلسطين على ثقة كاملة بقدرة الصين على مواجهة هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.

وأشارت د.غنام الى أن جمهورية الصين الشعبية وقفت الى جانب حق شعبنا في تقرير مصيره ونضاله وكفاحه من أجل التحرر من الاحتلال واقامة الدولة المستقلة في جميع مراحل الثورة الفلسطينية، مشددة على عمق علاقات الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والصيني.

وشددت على دور الصين الداعم لشعبنا بجميع المجالات خاصة في بناء مؤسساتنا الوطنية وتقوية اقتصادنا، لافتةً الى أننا نؤمن بأن شعبنا سيحقق حلمه بدعم الاصدقاء والعالم الحر لحقوقنا، مشيرة الى أن الشعب الفلسطيني يشعر اليوم بتعاطف كامل مع الصين حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين بالمرض.

كما زارت غنام السفارة اليابانية، وأشادت بقوة العلاقات بين فلسطين ودولة اليابان الصديقة على المستويين الشعبي والرسمي، مشيرة إلى أن شعبنا متضامن مع اليابان قيادة وشعباً في مواجهة اي مخاطر قد تواجهها بما في ذلك فيروس كورونا .

وأكدت د.غنام خلال لقائها بالسفير الياباني لدى دولة فلسطين "ماسايوكي ماغوشي" أن اليابان هي واحدة من الدول الصديقة المهمة الداعمة لشعبنا في جميع المجالات.

ووضعت المحافظ غنام السفير ماغوشي بصورة معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام ومحافظة رام الله والبيرة بشكل خاص، مؤكدة أن هذه المرحلة دقيقة جدا في ظل انتهاكات الاحتلال وتوسيعه للاستيطان وما تطرحه الولايات المتحدة من مشاريع تصفوية لقضيتنا، لافتة الى ضرورة مواصلة الدعم السياسي لشعبنا من كافة الاصدقاء حول العالم .

وأثنت المحافظ على دور اليايان الداعم لشعبنا ومؤسساتنا بالدورات والتدريب في الداخل وفي مخيمات اللجوء خاصة في لبنان، مؤكدة أننا استفدنا كثيراً من تجربة اليابان في البناء والتطور والحداثة والنهوض من تحت الركام .

بدوره، شكر السفير ماغوشي المحافظ غنام على هذه الزيارة، مؤكداً على عمق العلاقة مع الشعب الفلسطيني وقيادته وأن اليابان ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره ومساعدته على بناء مؤسساته من خلال المزيد من المشاريع التطويرية في مختلف المجالات.