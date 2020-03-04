هنية في السفارة

كتب: ماهر حسين

من الطبيعي أن يقوم أي فلسطيني بزيارة سفارة فلسطين في الدولة التي يقيم فيها أو في الدولة التي يزورها ، ومن الطبيعي أن تستقبل السفارة الفلسطينية في أي بلد المواطن الفلسطيني ، بل من الواجب أن يكون هذا الإستقبال بكل إحترام وتقدير.

كل ما سبق هو السياق الطبيعي للأشياء فمن الطبيعي وأكرر للتأكيد بأن يقوم الفلسطيني بزيارة سفارة فلسطين في الدولة التي يزورها سواء كان هذا الفلسطيني قائد سياسي أو مواطن عادي حيث يجب أن تكون سفارة فلسطين هي العنوان السياسي وهي البيت الفلسطيني في الغربة.

زيارة هنية الى سفارة فلسطين في موسكو تأتي في هذا السياق الطبيعي فهنية رئيس وزراء سابق وهو قائد حركة حماس الأول ورئيس مكتبها السياسي ومن المعروف بأن هنية كان أحد أقرب المساعدين الشخصين للشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس التبعة لجماعة الإخوان المسلمين.

بالنسبة لي ما أثار إنتباهي هو زيارة هنية الى موسكو ومجموع اللقاءات السياسية التي قام بها مع شخصيات روسية ويبدو لي بأن هناك العديد من الملفات التي من الممكن بحثها بين الروس وحماس وأظن بأن أقل الملفات التي بحاجة للنقاش هو صفقة القرن فالموقف واضح ومحدد ومعروف للجميع.

بكل الأحوال الأهم في زيارة هنية لموسكو هو ما جاء حول أن الروس ركزوا مع حماس على ضرورة الانتهاء من ملف المصالحة الفلسطينية وأن حماس أستقبلت هذا الموضوع بقبول للدور الروسي وإنها على استعداد للعمل على إنجاز المصالحة الفلسطينية.

من الممكن لحماس بأن تتجاوب مع روسيا وأن تقبل بالدور الروسي في المصالحة الفلسطينية فروسيا تتمتع بعلاقات تاريخية وعميقة مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ومع القيادة الفلسطينية وهذا يؤهلها للعب دور في المصالحة الداخلية وقلنا بأننا نريد لروسيا أن يكون لها دور في محاولة حل الصراع القائم في المنطقة فلقد باتت روسيا قوة حاضرة على الأرض وهي تتمتع بعلاقات حسنة مع الجميع وأقصد علاقات روسيا المميزة مع اسرائيل وسوريا وايران وبالطبع علاقات روسيا المميزة مع الفلسطينين وهذا يؤهل روسيا لتلعب دور سياسي بالمنطقة خاصة بظل انحياز أمريكا الاعمى لإسرائيل والذي جعلها طرف منحاز بعيد عن الوساطة.

أظن بأنه سيكون من الجيد لحماس القبول بالدور الروسي للمصالحة حيث أن الساحات العربية تضيق على حماس وتضيق على فلسطين كلها وبات هناك رغبة عربية تكاد تكون شعبية وللأسف بالتخلص من شيئ أسمه (قضية ) فلسطينية ،بل أن هذه الكلمة وأقصد (قضية فلسطين) وللأسف باتت محل تندر لدى بعض الأخوه العرب ولدى بعض الراغبين في التخلي عن أي إلتزام إتجاه فلسطين والقدس ومع كل ما سبق سنبقى مؤمنين بأن هذه الأمة العربية ستبقى هي الحاضنه لنا والداعمه لنا والمسانده لحقوقنا المشروعة فالقدس كانت وستبقى عربية .

أعود لزيارة هنية لروسيا وأقول بأنها زيارة سياسية قد تساهم في تعزيز وعي حماس السياسي لما يدور في المنطقة فحماس وللأسف وبسبب نقص خبرتها السياسية وبسبب تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين قامت بأخطاء سياسية كبيرة ومنها زيارة هنية لطهران ومشاركته في تأبين سليماني بالطريقة التي ظهرت بها حماس وكأنها تابعة لطهران مما أساء لفلسطين ولشعب فلسطين .

بكل الأحوال أهلا" وسهلا" بهنية والوفد المرافق في بيتهم سفارة فلسطين في موسكو ، وأرجو أن تكون زيارة هنية للسفارة إشارة إيجابية يمكن البناء عليها لتحقيق المصالحة خاصة بأن هنية أخذ مجموعة صور تذكارية في السفارة ذات معنى وذات رسالة نرجو أن تكون نابعة من قناعات هنية بضرورة المصالحة.

أعلم بأن البعض في حماس لن ترضيهم الزيارة للسفارة ولن ترضيهم الصور التذكارية بالسفارة ولكن العقل يقول بأن المصالحة لم تعد مطلب سياسي وفقط بل باتت ضرورة للبقاء.