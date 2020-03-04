الحكومة: الحوار مع النقابات أثمر عن تسويات لكثير من القضايا العالقية

وطن: قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الحوار مع النقابات أثمر عن التوصل إلى حلول وتسويات لكثير من القضايا العالقة.

وأضاف ملحم، في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه "بقيت قضايا صغيرة سيتم التغلب عليها بالمزيد من الحوار، باعتبار أن جميع النقابات هي شريكة في النضال الوطني من أجل التوحّد في مواجهة التحديات التي يواجها شعبنا".

مؤكداً أن أية خطوات مستقبلية وخطط وبرامج حكومية، ستضع بعين الاعتبار كل التحديات التي تواجها الحكومة بوضع سياسات قادرة على اجتياز ومواجهة هذه التحديات، وتمكين المواطنين في كافة المناطق من مواجهة التغول الاستيطاني.

وحاولت وطن التواصل مع كلٍ من نقيب الأطباء دكتور شوقي صبحة، والأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، لمعرفة آخر سياقات الحوار التي أعلن عنها الناطق باسم الحكومة، إلا أنهما لم يجيبا على هواتفهم.

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