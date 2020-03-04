آخر نتائج انتخابات الكنيست بعد فرز 99% من الأصوات

وطن: أكدت صحيفة "هأارتس" العبرية أنه بعد فرز 99% من أصوات انتخابات الكنيست، فإن حزب الليكود حصل على 36 مقعدًا.

وقالت الصحيفة: إن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، فيما وصلت "القائمة المشتركة" إلى 15 مقعداً، كما حصل حزب "شاس" على 9 مقاعد، بينما حزب "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

ولحد اللحظة، فإن ائتلاف (العمل-جسر-ميرتس) حصل على 7 مقاعد، بينما حصل "يسرائيل بيتنيو" على 7 مقاعد، وحزب "يمينا" 6 مقاعد.

وبتلك النتائج يحصل اليمين 58 مقعداً، ووسط يسار 55، بينما ليبرمان له 7 مقاعد.

وبهذه النتائج يتراجع معسكر "اليمين-الحريديم" بزعامة نتنياهو بمقعد واحد.