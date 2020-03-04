جنرال في جيش الاحتلال اجتمع بنتنياهو يتعرض للحجر الصحي بسبب كورونا

وطن: تعرض ضابط كبير في جيش الاحتلال للحجر الصحي بعد زيارة قام بها إلى إيطاليا مؤخراً.

وبحسب قناة "مكان" العبرية، فإن رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال الجنرال أهارون حاليوا، تعرّض للعزل الصحي بعد عودته من إجازة في إيطاليا.

ووفقاً للقناة، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتمع مع حاليوا بعد عودته إلى تل أبيب، قبل أن توعز وزارة الصحة للأخير بوجوب ملازمته المنزل في إطار خطوات الحجر الصحي.

وقال مكتب نتنياهو إنه غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة.

وتم بالأمس عزل 30 جنديا من قاعدة كيرياه الرئيسية للجيش الإسرائيلي بسبب اختلاطهم بمجندة تبين أنها أصيبت بكورونا.