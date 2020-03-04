مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 في إدلب بسوريا

وطن: أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 6 في إدلب بسوريا، بينما يبدأ وفد من أنقرة في العاصمة الروسية التحضير لاجتماع الرئيسين الروسي والتركي.

وارتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية اعتداء على مدينة إدلب الشهر الماضي، إلى 59 جندياً.

وفي موسكو، يبدأ وفد تركي اليوم الإعداد لاجتماع الرئيسين الروسي والتركي غدا لبحث سبل خفض التصعيد في إدلب.

وكانت روسيا قد اتهمت تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية إلى أن تحصينات التنظيمات الإرهابية اندمجت مع نقاط المراقبة التركية.