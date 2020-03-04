فيديو | تحذير من انتقال "كورونا" عبر العملات الورقية

وطن: قالت "منظمة الصحة العالمية" على موقعها الإلكتروني، إنها غير متأكدة تماما من طبيعة تعامل فيروس كورونا مع كافة أنواع المسطحات المتواجد فيها، ومنها العملات الورقية، ونصحت بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أي عملة ورقية، لأن "كورونا" قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر، واقترحت استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن الفيروس المستجد قد يبقى أياماً عدة على سطح العملة الورقي.

وفي الشهر الماضي، بدأت البنوك في الصين وكوريا الجنوبية، عمليات تطهير وعزل للأوراق المالية المستخدمة لمنع الفيروس القاتل من البقاء فيها، فذكر قيّمون على البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحافي عقدوه، أن البنك يستخدم الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة المرتفعة لتطهير الأوراق المالية وتعقيمها، ثم عزلها في محجر طوال 14 يوما قبل إعادة تداولها، وهو ما نراه في الفيديو المعروض أدناه.

تأتي إجراءات البنك المركزي بالتوازي مع تزايد تردّد الصينيين في استخدام العملة النقدية خوفاً من التقاط العدوى، على الرغم ومع أن معظم المتعاملين بالأوراق المالية يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع مستحقاتهم وثمن مشترياتهم اليومية منذ سنوات، إلا أن البنك المركزي الصيني طرح أوراقا مالية معقمة بقيمة 4 مليارات يوان (53 مليون يورو) في مقاطعة "هوبي"، حيث البؤرة الرئيسية في تفشي الوباء.

وأمس قال متحدث منظمة الصحة العالمية لصحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية: "إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات (..) لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنًا، للحد من مخاطر انتقال العدوى"، وفق تعبيره.