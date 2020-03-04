إضراب تحذيري في المدارس الحكومية اليوم

وطن: أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، الإضراب التحذيري اليوم الأربعاء، بعد الحصة الثالثة في المدارس الحكومية، أما موظفي وزارة التربية والتعليم وموظفي مديريات التربية والتعليم، يغادرون مكاتبهم الساعة العاشرة والنصف.

وفي وقت سابق، قال أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات لـوطن، إن هذا الإضراب تحذيري، وفي حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم ستجتمع الهيئة العامة للاتحاد غداً الخميس، وستقرر فعاليات أخرى.

وأوضح أن هناك مجموعة من المطالب تم تقديمها لمجلس الوزارء لها علاقة بحقوق المعلمين في الضفة وغزة، وحتى الآن لم يتم الرد على هذه المطالب.

وأضاف: دخلنا في نزاع عمل مع الحكومة منذ شهر ونصف، وانتهت مدة نزاع العمل.