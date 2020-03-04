"الشعبية" تنعي والدة الأسير عبد الرازق فرّاج

وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم أمينها العام أحمد سعدات ومكتبها السياسي المناضلة (نجية فراج الأشعل)، (أم حافظ) والتي رحلت أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عاماً في مخيم الجلزون برام الله.

وفي بيان لها، تقدمت الجبهة من القيادي الأسير عبد الرازق وحافظ وخالد وناصر وحفيدها الأسير وديع وعموم عائلتهم بخالص عزائها برحيل أم حافظ، التي رحلت بعد أن أفنت حياتها مناضلة في سبيل الوطن، وقضية الأسرى.

وعاهدت الجبهة المناضلة بأن تبقى على ذات الدرب الذي خطّه الشهداء بدمائهم وتضحياتهم، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين من نهرها إلى بحرها وعاصمتها القدس.