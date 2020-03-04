الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات من شمال الضفة إلى جنوبها

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين، خلال مداهمات نفّذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما أفادت به المصادر المحلية، عُرف من المعتقلين، الأسير المحرر باجس نخلة وأحمد زيد، بالإضافة لاعتقال المواطن شادي حجير من مخيم الجلزون شمالي رام الله.

وجرى كذلك اعتقل سائد أبو البها من بيتونيا غربي رام الله، والأسير المحرر فادي عبد الدايم من رام الله أيضًا.

ومن نابلس، اعتقل الأسير المحرر أحمد بسام نصار من قرية مادما جنوبا، والمحرر هزاع عموري من عورتا بذات المحافظة، التي داهم فيها الاحتلال كذلك منزل الأسير كنعان زلموط في بيت فوريك شرقا. كما صادر أموالا من منزل المواطن أحمد مصلح. ومن بلاطة البلد حرى اعتقال المواطن صلاح دويكات.

بالإضافة لاعتقال الأسير المحرر جهاد خريوش، وابراهيم السوداني من طولكرم.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن أحمد مسالمة من دورا جنوبا. واقتحم منازل محررين في بلدة الزاوية غرب سلفيت وصادر أموالهم، وهم: رأفت رشيد عبد الله موقدي وعليان رشيد عبد الله موقدي وأحمد حمدان علي مصلح.

وفي القدس ، نفّذ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت كلًا من: المواطن محمد حزينة، ومحمد عامر محمود، وآدم كايد محمود ، وسائد يوسف عبيد، ومحمود عوني محمود، ومنصور محمد محمود، ومنصور علي ناصر، وصالح داري، ومجد بشير، بالإضافة إلى تسليم الشاب منير كايد محمود، بلاغ استدعاء.