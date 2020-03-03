إصابة أسير من خانيونس بالسرطان ترفع عدد الأسرى المصابين إلى 18

وطن: أفادت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين أن الأسير إياد الجرجاوي (34 عاماً) من مدينة خانيونس، جنوبيّ قطاع غزة، أُصيب بورم في الدماغ تم اكتشافه حديثاً في سجون الاحتلال التي يُعتقل بداخلها منذ 9 سنوات.

وقال منتصر الناعوق، الناطق الإعلامي باسم "واعد": "إن الجرجاوي أسير آخر يصاب بمرض السرطان داخل السجون، وبذلك يرتفع عدد الاسرى المصابين بالسرطان إلى 18 أسيراً، ويتعرضون لسياسة الإهمال الطبي على يد إدارة سجون الاحتلال".

وأضاف: إن الأسير الجرجاوي أُجريت له فحوصات طبية أولية، وتم تشخيص كتلة ورم خلف أذنه اليسرى مباشرة، ويعاني من آلام شديدة في الشق الأيسر من رأسه.

وناشدت جمعية "واعد" للأسرى جميع الضمائر الحية وكافة المستويات الرسمية والشعبية إلى أن التدخل بشكل فوري وعاجل لضمان تقديم العلاج اللازم والمناسب للأسير الجرجاوي وكافة الأسرى المرضى داخل السجون، الذين تجاوز عددهم 700 أسير فلسطيني.