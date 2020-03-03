هنية: رفضنا طلب واشنطن عقد لقاءات سرية معنا

وطن: كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن حركته "رفضت التعاطي مع دعوات الإدارة الأمريكية لعقد لقاءات سرية".

وفي لقاء مع قناة "الميادين" اللبنانية، قال هنية: "رفضنا أن يكون بيننا وبين الإدارة الأمريكية أي لقاءات سرية، لقناعة الحركة بأن هذه اللقاءات ستستثمر لصالح رواية تريد أن تمررها واشنطن".

وأضاف أن واشنطن حاولت تمرير رواية أن إعلان "صفقة القرن" تم "بترتيبات مع أطراف فلسطينية، خاصة المقاومة وحركة حماس، التي تعلن رفضها، ولكنها من تحت الطاولة تجلس مع الإدارة الأمريكية".