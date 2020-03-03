عزل 30 جنديا في جيش الاحتلال خشية إصابتهم ب"كورونا" لقربهم من مجندة مصابة

وطن: ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، أنه تم وضع 30 مجندًا في العزل الصحي خشية إصابتهم بفايروس "كورونا".

وأوضحت الإذاعة أن وضع هؤلاء المجندين في الحجر "لأنهم كانوا في عيادة قاعدة وزارة الجيش في تل أبيب عندما كانت المجندة التي أعلن سابقا عن إصابتها بفايروس كورونا فيها".

ولفتت إلى أن الجيش يبحث عن المزيد من الجنود الذين كانوا في العيادة في ذلك الوقت.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفايروس "كورونا" في دولة الاحتلال إلى 10 مصابين بينهم، إحدى مجندات الجيش.

فيما يضع جيش الاحتلال منذ أيام نحو 450 جنديا في الحجر الصحي، بعد عودتهم من مناورات في دول ينتشر فيها الفايروس.