هنية يدعو من روسيا إلى إجهاض صفقة القرن وإفشالها

وطن: دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى "بذل الجهود من أجل إجهاض صفقة القرن وإفشالها".

جاء ذلك خلال زيارة وفد لـ"حماس" برئاسة هنية، الثلاثاء، مقر السفارة الفلسطينية لدى موسكو، والتقى هنية، السفير عبد الحفيظ نوفل، وأكد على ضرورة توحيد الجهود في التحشيد لرفض صفقة القرن الأمريكية ومخاطرها على الساحة الفلسطينية".

ودعا هنية، السفارة الفلسطينية "للاهتمام ودعم موقف روسيا الرافض لصفقة القرن، وبذل الجهود كافة من أجل إجهاض هذه الصفقة وإفشالها".

والإثنين، التقى هنية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، حيث بحثا ثلاثة ملفات رئيسية؛ "المصالحة، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين"، وفق بيانات من الجانبين.