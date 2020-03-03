نقابة الأطباء تعلن الإضراب في القطاع الصحي الحكومي غداً باستثناءات

وطن: أعلنت نقابة الأطباء الإضراب عن العمل في القطاع الصحي الحكومي باستثناء بعض الحالات والمناوبين في المستشفيات الحكومية.

وأضحت النقابة في بيان لها، أن الإجراءات النقابية ليوم غد تكون كالتالي:

- الرعاية الصحية الأولية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس عدم التوجه الى اماكن العمل.

- المستشفيات الحكومية: يتوجه المناوبون فقط.

- يستثنى من الإجراءات الحالات الطارئة والخطيرة والولادة ومرضى الدم والأورام والكلى ودائرة التحويلات الطبية والطب الوقائي والحالات المشتبه بإصابتها بمرض كورونا.

- يبقى جميع الاطباء في حالة استعداد تام وعلى مدار الساعة للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وأكدت النقابة في بيانها، مقاطعتها للجامعة العربية الامريكية في جنين. ودعت الأطباء العاملين فيها للاستنكاف والامتناع عن العمل فيها حتى إلغاء برنامج دكتور بصريات تحت طائلة المسؤولية والالتزام النقابي.

وأضافت: على جميع الاطباء في مجلس أمناء الجامعة تعليق عضويتهم حتى الغاء برنامج دكتور بصريات تحت طائلة المسؤولية والالتزام النقابي.

وتطالب نقابة الأطباء بتطبيق الاتفاق مع الحكومة برفع علاوة أطباء الطب العام 50%، ووقف برنامج دكتور بصريات في الجامعة العربية الأمريكية، وتوظيف مزيد من الأطباء وزيادة عدد الأسرة والأجهزة في المشافي الحكومية.

وكانت نقابة الأطباء نظمت اعتصاما احتجاجيا اليوم، امام مقرها في رام الله، للاطلاع اضغط هنا