د.غنام تستقبل ممثلين عن مؤسسة بارسيك اليابانية وتكرم السيدتين ساكيكو وأوبا





وطن: استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام في مكتبها اليوم الثلاثاء، ممثلين عن مؤسسة بارسيك اليابانية" PARCIC " والسيدتين اليابانيتين ساكيكو ، وأوبا ، مؤكدة على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني، وكافة الشعوب الآسيوية.



وكرمت المحافظ غنام السيدتين اليابانيتين اللتان تعملان منذ سنوات في مشروع اغاثي لصالح الشعب الفلسطيني تنفذه مؤسسة بارسيك لدورهما الفاعل في تقديم الخدمات الاغاثية لشعبنا في مجال العمل والتعلم البيئي، بحضور ممثلين عن المؤسسة.



وشددت المحافظ غنام على ان الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته يقف الى جانب الشعب الصيني ويتضامن معه في مواجهة فايروس كورونا. لافتة الى أن الشعوب الآسيوية لطالما وقفت لجانب شعبنا وقضيته العادلة، متمنية أن يتخلص العالم قريبا من هذا الفيروس القاتل.



وأثنت د.غنام على دور دولة اليابان والدول الآسيوية ومساعداتها المتواصلة لشعبنا، مشيرة الى ضرورة أن تستمر هذه المواقف المشرفة حتى تحقيق طموحات شعبنا في اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



يشار إلى أن السيدتين اليابانيتين كانتا قد تعرضتا لاعتداء وتنمر من إحدى النساء في شوارع رام الله، الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار في الشارع الفلسطيني، والتعاطف مع السيدتين اليابانيتين.