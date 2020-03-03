نقيب المحامين لوطن: قرار التعليم العالي رفع معدل الالتحاق بتخصص الحقوق إنجاز وسبيل للحفاظ على مهنة المحاماة وسموّها

وطن: منذ تأسيس نقابة المحامين عام 1997، فقد لعبت دورا بارزا ومحوريا في كثير من القضايا الوطنية والتي تهم الانسان الفلسطيني بالدرجة الاولى، فكانت لها بصمة على صعيد حماية الحريات العامة وصونها ورفع سقفها.

كما لعبت النقابة دورا هاما في اسقاط قانون الضمان الاجتماعي وعدم تطبيقه عام 2019.

وعلى صعيد المهنة، لم تدخر النقابة جهدا على صعيد رفع كفاءة المحامين وتطوير المهنة، فعملت وبالتنسيق مع مختلف الاطراف، على ضبط هذه المهنة ووضع اسس واضحة ومعايير صارمة فيما يتعلق بدراستها في الجامعة، والتأكيد على ان حماية هذه المهنة لا يعني بأي حالٍ من الاحوال احتكار ممارستها على فئة معينة بل بهدف تطوير الأداء ورفع الكفاءة .

ونتيجة لكل تلك الجهود، جاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، بتحديد معدل (75%) فأعلى، كحد أدنى لمعدل الثانوية العامة، من اجل الالتحاق بدرجة البكالوريوس في تخصص الحقوق، في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وغير الفلسطينية.

القرار الذي اتخذته الوزارة صدر أمس الإثنين، لكن سبقته مسيرة من الجهود قادتها نقابة المحامين، بهدف إعداد خريجي الثانوية العامة الذين لديهم الرغبة بالانتساب لكليات الحقوق، وفق لحاجة سوق العمل، والقدرات الاستيعابية للنقابة.

وكان مجلس نقابة المحامين قرر، في 3 آب الماضي، تحديد معايير جديدة للانتساب والتسجيل في سجلات النقابة لخريجي الثانوية العامة، وهي ألا يقل معدل الثانوية العامة عن %80، واقتصار الانتساب لخريجي فرعي العلمي والأدبي فقط.

ويعتبر قرار "التعليم العالي" إنجازا كبيرا تحققه النقابة، وقصة نجاح في مسيرتها الطويلة، للحفاظ على مهنة المحاماة وسموها.

وفي تعليقه على قرار الوزارة، أكد نقيب المحامين جواد عبيدات لوطن، على تفعيل عمل اللجنة المختصة التي شكلت لضبط عملية الانتساب لكليات الحقوق.

وشدد على أنه ستتم إعادة تقييم المعدل الذي حددته الوزارة (75%) في العام القادم، وفقا لعدد المنتسبين بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

ودعا عبيدات طلبة الثانوية العامة لاختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل، لافتا إلى إن النقابة ما زالت تعاني من تدفق خريجي كليات القانون، الذين ما زالوا غير قادرين على التسجيل في سجل المحامين المتدربين، لعدم وجود محامين اساتذة متفرغين، مما جعلهم على قوائم الانتظار فترة طويلة.

وأشار إلى النقابة ستعمل على ضبط هذه المسألة من خلال معهد التدريب الذي سيتولى مهمة تحديد الأعداد التي يمكن استيعابها في كل عام.

وشكلت حالة التدفق على تخصص الحقوق، بما لا ينسجم مع احتياجات سوق العمل، حافزا لإعادة النظر في الأمر، ودافعا كي تتداعى نقابة المحامين ووزارة التعليم العالي وعمداء كليات القانون لمتابعة الموضوع، وهو الأمر الذي أثمر رفع معدل الثانوية العامة ليصبح (75% فأعلى) شرطا للالتحاق بتخصص الحقوق.

وأظهرت أرقام نشرتها نقابة المحامين في نيسان 2019، أن عدد المحامين المنتسبين للنقابة في الضفة وغزة، في العام الماضي، قد وصل نحو 11 ألف محام مزاول، فيما بلغ عدد المتدربين أكثر من 4000 محام متدرب، في مركزي النقابة بالضفة وغزة، وهي من كبرى النقابات الفلسطينية.