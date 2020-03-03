الإسلامي الفلسطيني يمنح مصنع الصفا قرضاً حسناً بقيمة مليون شيكل

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمصنع الصفا لمنتجات الألبان تمثل بقرضٍ حسن بقيمة مليون شيكل وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بيان قاسم إن قرار البنك بتقديم هذا الدعم جاء لدعم الخطة التطويرية للمصنع، انسجاماً مع إيمان البنك بالدور الملقى على عاتقه تجاه جميع القطاعات في إطار الشراكة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.

تصريحات قاسم جاءت خلال لقاءٍ جمعه ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور حسام أبو الرب ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني "بكدار" محمد أبو عوض بالإدارة التنفيذية لمصنع الصفا، بحضور مدير عام صندوق الزكاة إسماعيل أبو الحلاوة، كما حضر عن البنك نائب المدير العام عماد السعدي ومدير منطقة الشمال ختام أبو عيطة ومدير دائرة التمويل عبد الرؤوف علاونة وعدد من مدراء الفروع.

وأكد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني على أن النجاح الذي وصل إليه المصنع الآن هو بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإدارة المصنع، للتغلب على كافة المعيقات.

من جانبه أكد الدكتور حسام أبو الرب على أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مصرة على المضي قدماً في هذا المشروع وتطويره، مقدماً شكره للبنك الإسلامي الفلسطيني والمجلس الاقتصادي الفلسطيني على ما يقومان به لدعم وتطوير المؤسسات التنموية التي تشرف عليها الوزارة.

بدوره قال محمد أبو عوض إن مصنع الصفا يمثل الآن نموذجاً للمشروع الناجح متوقعاً أن يحقق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة، عازياً ذلك إلى ما وضعته الإدارة التنفيذية للمصنع من خطط تطويرية والدعم المقدم لها من قبل وزارة الأوقاف والبنك الإسلامي الفلسطيني.

وقالت المديرة العامة للمصنع الدكتورة ناريمان أبو عطوان إن ما جرى من عملية تطوير لجميع مستويات العمل في المصنع جاء بعد دراسة دقيقة، مقدمةً شكرها لوزارة الأوقاف والبنك الإسلامي الفلسطيني على موقفهم الداعم، مشيرةً إلى جاهزية المصنع من جميع النواحي حالياً، ليمضي في تطوير عمله وتوسيعه مقدماً منتجاتٍ بجودة منافسة.

ويشار أن مصنع الصفا لمنتجات الألبان تابع للجنة زكاة نابلس، ويشكل إيراده مصدراً لرعاية الأيتام والأسر الفقيرة.

ويمارس البنك الإسلامي الفلسطيني أعماله عبر أوسع شبكة صيرفة إسلامية في فلسطين تضم 45 فرعاً ومكتباً و85 صرافٍ آلي، تقدم خدماتها ومنتجاتها المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.