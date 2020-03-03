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القائمة المشتركة حصلت على 87.2% من الأصوات في البلدات العربية

03.03.2020 03:24 PM
القائمة المشتركة حصلت على 87.2% من الأصوات في البلدات العربية

وطن:  بلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست في البلدات العربية، التي جرت أمس الإثنين، 64.8%، وفقا لمعهد استطلاعات "ستات نت"، وارتفعت بذلك عن نسبة التصويت في الانتخابات السابقة، في أيلول/سبتمبر، وبلغت 59.3%.

وتأتي نسبة التصويت، أمس، بعد فرز 90% من الأصوات، والتي حصلت القائمة المشتركة على 87.2% من أصوات المواطنين العرب، بينما حصلت المشتركة في الانتخابات الماضية على 80.4%.

وتم احتساب هذه النسب بموجب نتائج التصويت في 144 بلدة عربية، ولا تشمل المدن المختلطة، وبنهاية فرز 90% من الأصوات.

وأشارت المعطيات التي وردت من المقر الانتخابي المركزي للقائمة المشتركة، بناء على البيانات التي تصلها من مراكز الاقتراع، إلى أن نسبة تصويت العرب بلغت 65%.

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