الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية منحة لصالح جمعية عنزا التعاونية الزراعية

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) منحة مشروع متكامل لتربية 50 خلية نحل، وجميع مستلزماتها بقيمة اجمالية 15000 يورو لصالح جمعية عنزا التعاونية الزراعية في محافظة جنين، وذلك بهدف انشاء مشروع تعاوني انتاجي لخدمة أعضاء الجمعية التعاونية و تمكينها اقتصادياً و اجتماعياً.

ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الاستثمار في التنمية الريفية/أرضي" الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ.

ورحب مدير عام الإغاثة الزراعية مُنجد أبو جيش، بممثلي الجمعية المستفيدة، موضحا دور الإغاثة الزراعية وتوجهها الفاعل لإعادة الإعتبار للعمل التعاوني الفلسطيني ووفق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تتبنى هذا التوجه بالشراكة مع المؤسسات الحكومية و الأهلية ذات العلاقة بهذا القطاع.

و قدم ممثلو الجمعية التعاونية الشكر للإغاثة الزراعية على الجهد الذي تبذله لتعزيز العمل التعاوني في فلسطين بصفتها الجهة الأولى التي رعت واستثمرت في هذا المجال بهدف خدمة صغار المزارعين و تمكينهم اقتصاديا، كما قام رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية بتقديم لمحة عن جمعياتهم وطبيعة عملها وممتلكاتها والعضوية لهذه الجمعيات.