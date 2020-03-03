فلسطين ورومانيا يعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين

رام الله- وطن: صرح وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بأن وزارة الداخلية الرومانية أصدرت قراراً بالاعتراف برخص القيادة الفلسطينية . وعليه سوف تُعامل رخص القيادة الرومانية بالمثل، وتأتي هذه الخطوة كثمرة جهود حثيثة بذلتها الوزارة مع وزارة الخارجية للتسهيل على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في رومانيا والمواطنين الرومانيين المقيمين في فلسطين .

وأضاف سالم أن ذلك جاء على ضوء انضمام دولة فلسطين لاتفاقية فيينا والمتعلقة بحركة المرور على الطرق بتاريخ 11/11/2019 .