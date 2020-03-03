اشتية: فوز نتنياهو يعني فوز برنامج الضم والاستيطان وعلى النقابات تغليب الحوار على الاضراب

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الثلاثاء في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ان الترجيحات الاعلامية بعودة بنيامين نتنياهو الى سدة الحكم في اسرائيل يدلل على أن برنامج الضم والاعتداء على الشعب الفلسطيني هو البرنامج القادم، ما يضعنا أمام مرحلة صعبة وخطيرة في الاستيطان والضم واستمرار قرصنة أموالنا.

ووجه رئيس الوزراء التحية الى الصامدين والذين يحمون أرضهم ومناطقهم الأثرية في مواجهة الاستيطان، في جبل العرمة في بيتا.

وقال اشتية انه لم تسجل لدينا أي إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة، وان الجاهزية عالية خصوصا مع تسجيل اصابات في معظم دول المنطقة.

ودعا اشتية كل النقابات لتغليب المصلحة الوطنية، وتغليب الحوار على الإضراب.

ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة لعام 2020.