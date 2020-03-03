الصحة تؤكد لـ"وطن" انتهاء أزمة قسم الأطفال في مجمع فلسطين الطبي بعد اجتماع الوزيرة بالأطباء

رام الله- وطن: أكدت الناطق باسم وزارة الصحة د. طريف عاشور لـوطن، أن مشكلة أخصائيي الأطفال في مجمع فلسطين الطبي، قد حُلّت، خلال اجتماع عقد، ظهر اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الصحة.

وأضاف عاشور لـوطن، أنه وخلال الاجتماع أشادت وزيرة الصحة بجهود الأطباء ومهنيتهم، مع العمل على تطوير القسم كونه قسم رئيسي تحويلي لتخصص الأطفال في المنطقة.

وبحسب عاشور، فقد أشاد الأطباء بالتطوّر الحاصل في وزارة الصحة وجهود ومهنية الوزيرة، وأن كل ما حدث كان "سحابة صيف وانزاحت".

وكان أخصائيو الاطفال في المستشفى البحريني في مجمع فلسطين الطبي قد قدموا استقالتهم، أمس، بشكل جماعي، (اضغط هنا) ، وفي حديث سابق للدكتور عاشور اليوم لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، أوضح لنا أسباب الاستقالة (اضغط هنا)