صحيفة عبرية : إقبال العرب على التصويت في انتخابات الكنيست الأعلى منذ 1999

وطن: أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن إقبال الناخبين العرب على التصويت في انتخابات الكنيست التي جرت أمس كان الأعلى منذ عام 1999، وبلغت 67% .

وأضافت أن الإقبال الكبير قاد إلى توقعات بأن تحصل "القائمة العربية المشتركة"، التي تتألف من أحزاب عربية، على 14 – 15 مقعدا، بزيادة مقعد واحد على الأقل عن الـ 13 مقعدا التي حصلت عليها بعد الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأعرب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية، عن سعادته بنتائج قائمته.

إلا أنه أعرب عن استيائه من النتائج التي حصل عليها معسكر اليمين، وأكد أن القائمة ستعمل على منع رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

وكتب عودة، على موقع تويتر: "إنجاز غير مسبوق للقائمة المشتركة والمجتمع العربي ككل".

وأضاف: "اليوم أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى: ستقود القائمة المشتركة المعركة ضد أي حكومة يمينية… الطريق طويل لكننا سنصل إلى مستقبل مشترك من السلام والمساواة".

(د ب أ)