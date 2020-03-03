توقيع أردوغان الشخصي على حطام هيكل طائرة أسقطها الجيش السوري فوق إدلب

وطن: وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هيكل عدد من الطائرات المسيرة قبل توجيهها نحو سوريا، لكن، تم إسقاط جميع هذه الدرونات بنيران الجيش السوري فور وصولها إلى أجواء إدلب.

وظهرت صور إحدى هذه الطائرات المسيرة أثناء توقيع أردوغان على هيكلها في "تويتر" على حساب Steele M، ثم عرض هذا الناشط صورة الطائرة نفسها مع توقيع الرئيس التركي، وهي محطمة.

وتظهر شظايا الطائرة التركية بدون طيار داخل الإطار المنشور، ويمكن من خلال هذه الصورة تمييز علامة تحديد هوية سلاح الجو التركي عليها، وتوقيع أردوغان على هيكلها.

وفي صورة أخرى يظهر الرئيس التركي، وهو يوقع على هيكل مركبة جوية بدون طيار.

في مطلع مارس الجاري، استخدم الجيش التركي لأول مرة "سرب طائرات بدون طيار" في حربه ضد الجيش السوري.