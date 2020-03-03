"الصحة": حالة واحدة في الحجر الصحي بأريحا و5 في الحجر الخاص بمعبر رفح وفلسطين مازالت خالية من "كورونا"

رام الله- وطن: أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بمرض كوفيد 19-كورونا في فلسطين.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، انها أجرت 178 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكانت جميعها "سلبية"، أي أنها غير مصابة بكورونا.

وذكرت أن هناك حالة واحدة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، و5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وبينت الوزارة أن الحجر الصحي في الموقعين المذكورين يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية واليابان ومكاو وسنغافورة وتايلاند وهونغ كونغ وايران وإيطاليا، لمدة 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.

ولفتت إلى ان الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول تايوان وماليزيا وسوريا والبحرين والكويت وسلطنة عمان ولبنان والعراق.

وأوضحت أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا عالميا بلغ 88948، منها 8774 سجلت في 64 دولة خارج الصين، مضيفة ان عدد الوفيات بلغ 2915 في الصين، و128 خارجها، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.