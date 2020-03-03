جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة

وطن: شن جيش الاحتلال في ساعات الفجر الاولى حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة منازل ونصبت حواجز عسكرية في محافظة الخليل.

وأقتحمت قوات الاحتلال منازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها المواطن اسماعيل الهشلمون الواقع منزله في "خلة حاضور" بالبلدة القديمة، ما أثار حالة من الرعب لدى النساء والأطفال.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات ركابها واعاقت حركة مرورهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من طولكرم، وهما يوسف محمد محمود زقوت (40 عاما) من مدينة طولكرم، وباسل عصام عارف عيد (20 عاما) من ضاحية اكتابا شرق المدينة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واعتقلت، فتيين من مخيم عين السلطان شمال غرب مدينة أريحا، بعد ان داهمت مدينة أريحا ومخيم عين السلطان واقتحمت بعض المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الفتيين رائد سائد فايق ابراهيم (15 عاما) وأمير مروان محمد الصرفندي (16 عاما) من منزليهما.

وفي بلدة العيساوية اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم، وهم محمد عصمت عبيد، ومحمد ايمن عبيد، وعلي عبيد (سينية)، فيما تم استدعاء الشاب اياس عبيد للتحقيق معه.