ما مقدار الكافيين المسموح به للحامل والمرضع؟

وطن: أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية ‫أنه يُسمح للمرأة بتناول الكافيين أثناء فترتي الحمل والرضاعة بشرط عدم ‫تجاوز مقدار معين يوميا.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن كمية الكافيين المسموح ‫بتناولها يوميا تبلغ مئتي مليغرام، ما يعادل اثنين من فناجين القهوة أو ‫أربعة أكواب من الشاي الأسود، وذلك وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية ‫لسلامة الأغذية.

‫وعللت "بيبي & فاميليه" أهمية ذلك بأن مادة الكافيين تعبر المشيمة أثناء ‫فترة الحمل دون فلترتها، ما يؤدي إلى انخفاض سريان الدم بالمشيمة، ومن ‫ثم يرتفع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض على نحو طفيف.

وفي فترة الرضاعة، تنتقل مادة الكافيين إلى حليب الأم، ما يؤدي إلى إصابة ‫الرضيع بآلام بالبطن واضطراب وقلق وتوتر.

‫وأشارت "بيبي & فاميليه" إلى أن مادة الكافيين تختبئ أيضا في أغذية ‫أخرى كالشوكولاتة ومشروبات الطاقة، لذا ينبغي الحذر عند تناول ‫الشوكولاتة، في حين ينبغي الابتعاد عن مشروبات الطاقة لاحتوائها على ‫الكافيين بنسبة تركيز عالية.