نتائج أولية: معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 15

وطن: أظهرت نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23، تصدر حزب الليكود ووصول معسكر اليمين إلى 59 مقعدًا، وسط تصاعد فرص بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة مقبلة مع اقترابه من تحقيق أغلبية برلمانية (61 عضو كنيست)، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة من 14 - 15 مقعدًا.

نتائج استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية: (حتى الساعة 03:00)

يشار إلى أن هذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس النتائج الأولية عبر استطلاع العينات الانتخابية ميدانيًا من أمام صناديق الاقتراع من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفقًا لهذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى مقعد إضافي ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل القائمة المشتركة عن الانتخابات الأخيرة في كافة الاستطلاعات، بمقعد واحد على الأقل.

بينما جاءت المعسكرات على النحو الآتي:

(عرب48)