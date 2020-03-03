توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي رفح وإطلاق نار شرقي خانيونس

غزة- وطن: توغلت عدد من جرافات للاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة، خارج السياج الأمني شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 4 جرافات وكباش عسكري، انطلاقًا من بوابة "المطبق" العسكرية، شرقي حي النهضة شرقي رفح؛ لمسافة تقدر بحوالي 50 مترًا.

وفي ذات السياق، أطلق جنود الاحتلال عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين في منطقة "سريج" شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس.

ولم يبلغ عن إصابات.