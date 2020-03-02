" كورونا" ينتشر في أربع دول عربية جديدة

وطن: اعلن في كل من السعودية والأردن وتونس، والمغرب، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد – كوفيد19"، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس حول العالم، إلى 3051 شخصا، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس في جميع أنحاء العالم، بلغ حتى الان 89197 شخصاً، في حين تعافى من الفيروس 45175 شخصاً آخرين في حوالي 63 دولة، وتتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح، وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

السعودية تعلن عن أول إصابة بالفيروس لمواطن قادم من إيران

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفحص عند المنفذ السعودي عن تواجده، وجرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.



تونس تعلن عن أول حالة اصابة مؤكدة

وأعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم، تسجيل اول حالة مؤكدة للاصابة بالفيروس بمحافظة قفصة وسط غربي تونس، وھي لتونسي عائد من ايطاليا ويبلغ من العمر 40 عاما. مشيرا الى انھا ثالث حالة يشتبه في اصابتھا بالفيروس لكنھا اول حالة مؤكدة في تونس بعد اجراء الفحوص اللازمة على الحالات الثلاث.

المغرب يعلن إصابة مغربي مقيم في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، جرى تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لمواطن مغربي، مقيم في إيطاليا.

الأردن يعلن تسجيل أول اصابة بالفيروس

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل أول اصابة بالفيروس، لمواطن أردني قدم من ايطاليا قبل أيام.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن المواطن المصاب كان في الحجر الصحي منذ أيام، مشيرة إلى أنه جرى نقله إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة.